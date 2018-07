Der Landtag hat kürzlich einen entsprechenden Beschluss gefasst. Umweltminister Marcel Huber (CSU) soll nun prüfen, ob sich die Belastung der Anwohner nicht doch in Zahlen gießen lässt. Das Anti-Grill-Bündnis fordert nämlich, die Grillzone am Flaucher zu verkleinern. Als Grundlage für einen solchen Erlass sollen die Schadstoffe in der Luft gemessen werden. Die Stadt lehnt eine solche Messung bislang jedoch konsequent ab.