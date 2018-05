Gegen Frankfurt FC Bayern droht das Aus: Alarmstufe Rot

München - Die Gesichter der Spieler sagten alles. Die Anspannung war den Basketballer des FC Bayern ins Gesicht gemeißelt, als sie sich gestern am Audi Dome trafen. Nach einem gemeinsamen Essen und einer einstündigen, außerordentlichen Teambesprechung am Sonntag ging es im Teambus auf die 400 Kilometer lange Fahrt zum Showdown am Main. Eine Partie, bei der für die Bayern so viel auf dem Spiel steht. Es herrscht Alarmstufe Rot.