Die Innenverteidigung

Mats Hummels hat seine Probleme an der Achillessehne überwunden, am Donnerstag kehrte der 29-Jährige ins Teamtraining zurück. In der Abwehrmitte, wo der Bayern-Trainer mit eben Hummels, Niklas Süle und Jérôme Boateng drei "Weltklasse-Innenverteidiger" (Kovac) zur Verfügung hat, ist die Startelf-Entscheidung für das Leverkusen-Spiel also völlig offen.

Die Sechserposition

Spanische Übermacht vor der Abwehr. Im ersten Saisonspiel gegen Hoffenheim agierte Javi Martínez auf der Sechs, gegen Stuttgart dann Thiago. Der kleine Ballzauberer, der auch auf der Acht spielen kann, brillierte, er gewann viele Zweikämpfe und ordnete das Spiel. Aber: Leverkusen wird offensiv wohl mehr zu bieten haben als der VfB. Deshalb könnte Martínez als Abfangjäger zurück in die Mannschaft rotieren. Spannendes Duell! Renato Sanches ist derzeit außen vor.

Die Achterposition

Bayerns Luxus-Bereich schlechthin. Leon Goretzka und Thomas Müller ragten gegen Stuttgart heraus – dank ihres Tordrangs und des guten Zusammenspiels mit Mittelstürmer Robert Lewandowski. "Die Motivation ist extrem hoch", sagt Müller: "Wir haben einen super Kader, wenn man sieht, wer auf der Bank sitzt." Und das waren in den vergangenen Wochen immerhin Weltmeister Corentin Tolisso und Kolumbiens Superstar James Rodríguez.

Droht Krach im Zentrum? Tolisso erklärte, dass er noch Zeit und Trainingseinheiten brauche, um nach der WM sein Topniveau zu erreichen. James, der lange mit einer Wadenverletzung zu kämpfen hatte, wirkt ungeduldiger. Der "Kicker" berichtet, dass es inzwischen Zweifel gebe, ob James über 2019 hinaus bei Bayern bleibt, "auch im Verein", wie es heißt. Die Münchner besitzen zwar eine Kaufoption in Höhe von 42 Millionen Euro, doch James wollte offenbar schon in diesem Sommer zurück zu Real Madrid. Es wäre ein herber Verlust.

Die offensive Außenbahn

Die Platzhirsche Arjen Robben und Franck Ribéry waren bislang gesetzt, doch Youngster Serge Gnabry ist inzwischen fit, er hat aufgeholt. Kingsley Coman fällt nach seinem Syndesmosebandriss lange aus. "Wir haben noch drei – und die haben unser Vertrauen", sagt Rummenigge über die Außenstürmer. Ribéry, Robben oder Gnabry: Wer bekommt Samstag die bittere Pille?