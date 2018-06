Gegen die Familien-Trennung Lena Dunham, Amber Heard und Co.: Diese Stars protestieren in Texas

Der Gegenwind für Donald Trumps (72) Einwanderungspolitik an der Grenze zu Mexiko wird größer und größer. Auch immer mehr Promis schließen sich dem Protest gegen die "Null-Toleranz-Politik" des US-Präsidenten an. Am Wochenende reisten gleich mehrere Hollywood-Stars in den US-Bundesstaat Texas in die Grenzstadt Tornillo und demonstrierten gegen das Auseinanderreißen von Familien. Das berichtet unter anderem der US-Sender "CNN".