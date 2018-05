Berlin/München - Jupp Heynckes hätte sich die "Trauerfeier" am Münchner Marienplatz gerne erspart, doch bei "Wish you were here" seiner Lieblingsband Pink Floyd wurde es doch noch ein versöhnlicher Renteneintritt. "Ich habe das, was ich hier vorfinde, nicht erwartet", rief Heynckes den mehreren Tausend Fans unter dem Rathausbalkon zu, "dass so viele hier sind, die uns feiern, das ist ja Wahnsinn!"