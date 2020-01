Beim Women's March, einem Protestmarsch für Frauen- und Menschenrechte, haben am Samstag in Los Angeles tausende Demonstranten teilgenommen, darunter Politiker und Hollywood-Größen. Unter anderem haben sich die Schauspielerinnen Mira Sorvino (52, "Look Away") und Marlee Matlin (54, "Gottes vergessene Kinder") auf der Bühne zu aktuellen Themen wie den Missbrauchsfällen in der Unterhaltungsbranche geäußert, berichtet "Deadline".