Seit 1993 darf das schon viel länger als krebserregend erkannte Asbest in Deutschland nicht mehr verarbeitet oder in Verkehr gebracht werden. Seit 2005 gilt dieses Verbot für die gesamte EU. Doch bis zu seinem Bann wurde Asbest in Deutschland in Unmengen eingesetzt: Laut Information des Bundesumweltamtes wurden beispielsweise von 1950 bis 1985 etwa 4,5 Millionen Tonnen des gefährlichen Materials in über 3.000 verschiedenen Produkten verbaut. Mit vielen dieser Umweltsünden können wir auch heute noch konfrontiert werden.