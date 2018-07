Gefängnis in Frankreich Filmreife Helikopter-Flucht: Rédoine Faïd, der Ausbrecher-König

Vor fünf Jahren hat er die Türen mit Dynamit gesprengt

Das Einzige, was bei dem Ausbruch am Sonntag nicht so ganz gelingt: den Flucht-Hubschrauber später in Brand zu setzen. Er wird 60 Kilometer vom Gefängnis entfernt gefunden. Das danach verwendete Fluchtauto, einen schwarzen Renault Mégane, zünden Faïd und seine Helfer auf einem Parkplatz an.