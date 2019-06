Talkshow-Moderator Conan O'Brien (56) wusste angeblich nicht, was Sophie Turner (23) mit ihm vorhatte, als sie in seiner Sendung "Conan" zu Gast war. Der "Game of Thrones"-Star wollte ein Spiel namens Tequila Slaps spielen, dessen Regeln denkbar simpel sind: Einer der Spieler trinkt einen Schluck Tequila, und bevor er runterschlucken kann gibt ihm der andere eine Ohrfeige. Wer das für einen Scherz hielt, wurde wenige Momente später eines Besseren belehrt. Tatsächlich trank O'Brien einen Schluck Tequila - und Turner schlug ihm kräftig ins Gesicht.