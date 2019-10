München – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte auf dem Südring einen Feuerlöscher und einen Einkaufswagen ins Gleis gelegt. Wie die Bundespolizei berichtet, hatte der Führer einer Regionalbahn aus Simbach in Richtung München fahrend einen der beiden Gegenstände überfahren und anschließend sofort eine Schnellbremsung hingelegt. In dem Zug waren gegen Mitternacht nur acht Fahrgäste. Niemand wurde verletzt.