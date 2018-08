München - Sie sind klein, aber können durchaus gefährlich sein: Zecken. 2018 gilt als Jahr, in dem noch mehr Zecken unterwegs sind als sonst. Schuld sind der milde Winter, durch den die Zeckensaison früher begann als normalerweise, sowie die extreme Hitze, die derzeit in Deutschland herrscht. Besonders betroffen sind die Regionen im Süden, also auch Bayern.