Gefährliche Aktion Schrecksekunde: Oma (65) fährt mit Spielzeugpistole S-Bahn

München - Eine Oma, die ihren Enkeln ein Bonbon geben will, ist nichts Ungewöhnliches. Eine Oma, die deswegen in ihrer Handtasche wühlt und eine täuschend echt aussehende Spielzeugpistole herausholt, ist dagegen schon außergewöhnlicher. Genau das ist am Dienstag in einer S-Bahn zum Flughafen vorgefallen.