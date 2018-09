Giesing - Das hätte schlimm enden können: Ein Unbekannter hat in der Nacht einen Rollstuhl in den Gleisbereich am U-Bahnhof Giesing geworfen. Der U-Bahnfahrer einer später einfahrenden Bahn erkannte den Gegenstand frühzeitig und konnte so noch rechtzeitig eine Vollbremsung einleiten.