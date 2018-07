Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass für den 50-sitzigen Bus seit über einem Jahr die Frist für die erforderliche Haupt- und Sicherheitsuntersuchung abgelaufen war. Das Fahrzeug hatte soviele technische Mängel, dass es mit Sicherheit auch nicht durch die Untersuchung gekommen wäre: So war unter anderem die Frontscheibe gerissen, die Motorabschaltung war mit Kabelbindern außer Betrieb gesetzt, zudem war am Lenkrad die Verkabelung offen. Daneben stellte ein Sachverständiger Ölverlust am Getriebe sowie etliche Roststellen an der Unterseite des Gepäckraums fest. Im Inneren des Busses funktionierten etliche Lichter nicht, außerdem fehlte die Kennzeichnung als Schulbus.