Gedreht wird wieder in Südafrika "Sing meinen Song": Michael Patrick Kelly ist der neue Gastgeber

"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" (VOX) geht in die sechste Runde und jetzt steht auch fest, mit wem: Michael Patrick Kelly (40) folgt als Gastgeber auf Mark Forster (34, "Au revoir"). Zu den Dreharbeiten in Südafrika fliegt der Kelly-Family-Spross mit seinen Musikerkollegen Jeanette Biedermann (38, "Go Back", Ex-"GZSZ"-Star), Johannes Oerding (36, "Alles brennt"), Wincent Weiss (25, "Feuerwerk"), dem belgischen Singer-Songwriter Milow (37, "You and Me"), dem spanisch-deutschen Popsänger Alvaro Soler (27) und mit Jennifer Haben (23), der Sängerin der Symphonic-Metal-Band Beyond the Black.