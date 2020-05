Geburtstagskind Politaktivist und U2-Sänger Bono wird 60

Auch nichts geändert hat sich an seinen Stellungnahmen zu aktuellen Ereignissen. Bono und U2 haben sich schon immer sozial und politisch engagiert: Mit ihrem Welthit "Sunday Bloody Sunday" (1983) beispielsweise, bei dem die Gitarre an den Marsch der Fußsoldaten während der Unruhen in Nordirland erinnert. Oder mit der Benefiz-Konzertserie Live 8 im Jahr 2005 gegen Armut. Bono hat sich außerdem für den Schuldenerlass der Dritten Welt und für die Umwelt stark gemacht.

"Wie wir an einem Ort leben, beeinflusst das Leben an jedem anderen Ort. Keiner von uns ist wirklich eine Insel", predigte der Rockstar laut "Billboard" im vergangenen November seinen Fans auf der letzten U2-Tour während der verheerenden Buschbrand-Saison in Australien. "Vom Anstieg des Meeresspiegels in einem Land bis hin zu katastrophalen Bränden in Eurem. Große Krise. Globale Krise. Aber wir können diese Brände löschen, wenn wir gemeinsam als Einheit handeln."

Bonos Beitrag zu dem jüngsten U2-Album "Songs of Experience" (2017) wurde stark von einer Nahtod-Erfahrung beeinflusst - doch mehr will er dazu nicht sagen. "Ich weiß, dass U2 an jedes Album herangehen, als wäre es ihr letztes", sagte er "Rolling Stone". "Aber diesmal wollte ich noch mehr, dass die Leute um mich herum, die ich liebe, genau wissen, wie ich mich fühle."

Der Rockstar hat inzwischen einige gesundheitliche Probleme überstanden, darunter einen schweren Fahrradunfall in New York und eine Notoperation an der Wirbelsäule in München. Und seit 20 Jahren lässt er sich fast nur mit Sonnenbrille blicken, weil er an einem Glaukom leidet, das die Augen lichtempfindlich macht.

Nun hat er am St. Patrick’s Day den Song "Let Your Love Be Known" auf Instagram veröffentlicht. Inspiriert wurde er von Italienern, die gemeinsam auf dem Balkon musizieren, um die Ausgangssperre zu umgehen. Seinen Song widmet er dem Gesundheitspersonal und allen, die "in der Klemme sitzen und noch singen".