München - In der Münchner Mittagshektik, die Sonne strahlt, die Autos hupen – spazieren 40 handverlesene und überwiegend weibliche Gäste in die Schackstraße am Siegestor, betreten den idyllischen Garten – und selbst, wenn sie mit ihren High Heels im Rasen ein bisserl einsinken, so atmen sie tief ein, aus – und sind da. Völlig bei sich, raus aus dem Alltag, rein in diese kleine, feine Jubiläumsfeier. Die Zeitschrift "Elle" wird 30 und Multi-Verleger Hubert Burda feiert das mit lauter schlauen Frauen.