Geburtstag am 25. Oktober Hilary Duff: Das Baby ist da!

In ihrem Post schrieb Duff: "Banks Violet Bair - diese Kleine hat unsere Herzen komplett gestohlen! Sie ist am Donnerstagnachmittag zuhause auf die Welt gekommen und ist absolut zauberhaft." Dazu teilte sie ein Bild, auf dem sie ihre kleine Tochter in der Hand hält, dahinter steht der Papa der Kleinen und legt eine Hand auf das Baby.