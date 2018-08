CSU schießt zurück: Ude spielt sich als Mieteranwalt auf

Man wisse jetzt auch, dass der Verkauf an die Patrizia "beschlossene Sache" gewesen sei, so Ude – "aus welchen Gründen auch immer". Weder Seehofer noch Söder hätten den Versuch unternommen, die Verstaatlichung der GBW in Brüssel schmackhaft zu machen, so Halbleib.