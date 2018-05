gAZtro-Neueröffnung "Pho You": Suppen und Semmeln aus Fernost

"Wir wollten ein Fast-Food-Konzept mit einer frischen und nahrhaften Mahlzeit ohne Geschmacksverstärker, bei der wir den Qualitätsstandard garantieren können", sagt Schlegel. Er hat zuletzt im "EaTapas" im Westend spanische Häppchen kreiert. Dann ging er zwei Jahre lang auf Reisen nach – richtig – Südostasien. Und jetzt sollen auch die Münchner auf den Suppentrichter kommen. Ist noch was ausbaufähig? Ja, gibt das Pho-You-Team zu. An einem Dessert überlegen die drei noch herum, das werde von den Gästen nachgefragt. Und dann wäre da noch die Sache mit dem Bier. Das darf nicht im Laden getrunken werden und wird nur als Handbier verkauft. An einer Lösung wird gearbeitet – Pho me. Pho You. Pho Everyone.