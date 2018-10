Hayri Onbasi hängt mit dem Herz an München, wo der Vater einst mit dem Zug als Gastarbeiter aus Anatolien ankam. Die Geschichte erzählen schon die Bilder an der Wand im ersten Imbiss, auch in der Türkenstraße wird es Fotos von Anatolien, den Anwerbungen in den türkischen Zeitungen und den Menschentrauben an der Goethestraße geben.