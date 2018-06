Drei Läden betreibt Matthias, seit er 2012 seine erste Eisdiele in der Amalienstraße aufgemacht hat. Am Viktualienmarkt darf er ab diesem Sommer Stühle aufstellen und entwickelt erstmals Eisbecher. Kein Banana-Split oder Becher Tropicana, der Eismacher lässt sich von der Molekularküche inspirieren. Seinen Laden in der Holzstraße allerdings hat er geschlossen: zu wenig Laufpublikum, zu nah am neuen Laden.