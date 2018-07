gAZtro-Neueröffnung Juliet Rose: Von der Wurzel bis zur Blüte

Was in der Theorie gspinnert klingt, ist in der Praxis eine gehobene Bar mit gehobener Küche, in der die Gäste – so der Geldbeutel es zulässt – einen ganzen Tag zubringen können. Der 300 Quadratmeter große Raum, der mal Hilton-Hotel-Lobby und Restaurant war, hat Ruhebereiche mit Sofas, eine lange Tafel für Tischgesellschaften und eine U-förmige Bar, an der sich unauffällig die anderen Gäste beobachten lassen.