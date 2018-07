gAZtro-Neueröffnung "Domaines Kilger": Büffel-Burger und Bison-Leberkas

Kein Wunder – was hier in der Auslage liegt, bekommt man nicht jeden Tag auf den Tisch: Da wäre zum Beispiel Beinschinken vom Wollschwein (4,50 Euro/Kilo), luftgetrocknete Büffelsalami (3,90 Euro/100g) oder Bison-Filet (12,90 Euro/100g). Alles aus eigener Herstellung. In Rumänien hat Hans Kilger seit einigen Jahren ein rund 500 Hektar großes Gut gepachtet. Dort züchtet er Bisons und Wasserbüffel.