gAZtro-Neueröffnung "Beef Room 61": Nur eigenes Fett an den australischen Hüften

München - Studenten in gebügelten Hemden, das Pärchen zum Candlelight-Dinner oder die neureiche Familie, die klassisch zum Essen ausgeht. Sie alle wollen das neue Grillrestaurant Beef Room 61 ausprobieren. Einige sitzen draußen in den letzten Sonnenstrahlen, andere im dunkel-eleganten Restaurant. Drinnen lächelt groß das Gesicht einer jungen Frau, in die Wand gemeißelt von einem indischen Künstler, direkt neben der offenen Küche, in der die Gäste ihren Steaks beim Grillen zuschauen.