gAZtro-Lokaltermin Thomas Leeb: Ihn interessiert die Bohne

Thomas Leeb hat 1.000 Kaffeemaschinen

Thomas Leeb besitzt auch eine der weltweit größten Sammlungen von Brühern und Röstern. Tausend Kaffeemaschinen hat er, sie sind in mehreren Lagern verstaut oder stehen in seinen drei Läden in Neuhausen, beziehungsweise standen. Bis vor einigen Tagen hatte Thomas Leeb das Café Hausbrandt, ein gemütlicher Laden im 50er-Jahre Stil an der Ecke Schul- und Schlörstraße.