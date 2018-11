Ganz so wie in Kamerun sind die Eintöpfe dann aber nicht

"Die Deutschen wollen das Gemüse sehen, wir machen es in Kamerun eigentlich ganz klein", sagt Towo. "Und meine Gewürze konnte ich leider nicht aus Kamerun beziehen, weil es schwer ist nachzuweisen, dass die in Bioqualität sind." Drei Eintöpfe bietet Towo an: Einen mit Rindfleisch (8,50 Euro), einen mit Putenfleisch (8,50) und einen Vegetarischen (7,50 Euro). In allen Eintöpfen sind Sellerie, Tomaten, Lauch, Paprika. Und sehr viele Lorbeerblätter, Knoblauch und Gewürze. Der Wintereintopf erinnert an Essen bei Muttern, nur bietet sich wegen der vielen Würze danach ein großer Humpen Glühwein an.