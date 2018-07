gAZtro-Interview Huberwirt in Gstaudach: Hausgemacht wie daheim

Und wie sieht es im Winter aus?

Im Winter machen wir "Kartoffel-Bradl-Essen" für Reservierungen ab 15 Personen - so wie man das früher gemacht hat - wir haben noch einen alten Holzofen in der Küche. So machen wir den Schweinsbraten für Gruppen. Und wir haben eine kleine warme Karte mit Leberkäs und Bratkartoffeln oder Bauerngröstl. Den Leberpresssack schmelzen wir in der Pfanne mit Sauerkraut und Bratkartoffeln. Das ist ein sehr gutes Essen, das man in Landshut so nirgends bekommt.