gAZtro-Herzenslokal Fugazi am Baldeplatz: Alles andere als Fake

Dass es sich im Fugazi hervorragend aushalten lässt, ist in München mittlerweile kein allzu großes Geheimnis mehr. Weil das Lokal vor allem abends am Wochenende gerammelt voll ist, ist zu späterer Stunde eine Reservierung von Vorteil. Nett: Wer dennoch spontan vorbeikommt und auf Anhieb keinen Platz ergattert, kann erstmal an der Bar sitzen und sich die Wartezeit mit den vielen Eigenkreationen auf der Cocktail-Karte vertreiben. Mein (bitterer) Favorit: Der "Menta Fizz" (9,50 Euro), bestehend aus Brancamenta, Lime Juice, Soda und Minze.