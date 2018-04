Am besten sitzt es sich an der Bar

Es sind die Kleinigkeiten, die den Garçon zu so einem Wohlfühl-Ort machen: Der Marmortresen ist ein My niedriger als in anderen Läden, was die Gäste näher zum Bartender bringt. Deshalb (und weil Mario und sein Kollege Sven so lässig sind) sitzt es sich am besten an der Bar. Hektisches Schütteln und lautes Eiswürfelgeklapper gibt’s hier nicht, denn die Drinks werden gerührt, nicht geschüttelt. Der Whiskey Sour (10 Euro) hat so eine ungewöhnliche Textur und ein intensives Aroma.