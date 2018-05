gAZtro - Bar bis Boazn "Wabi Sabi Shibui": Auf einen japanischen Drink

"Ich genieße es in anderen Metropolen, wenn sich die Menschen nach der Arbeit in den Bars für einen Drink treffen", sagt St. Rainer. Ein Hopfenspiel (4 Euro) etwa, ein leicht gebrautes Bier, wie Radler, nur ohne Limo. Weil’s genug Nachtschwärmerbars in München gibt, soll sein Shibui eine Bar für einen gepflegten Drink am Nachmittag sein. Geschlossen wird kurz nach Mitternacht. Bis dahin gibt’s etwa den Saketini (12 Euro) mit einer rohen Garnele aus Bayern, serviert im Holzschälchen. Im Drink kommt das feine Holzaroma durch. Nur zerbrechen kann das Schälchen nicht. Wenn aber was kaputt geht, dann wird erstmal geklebt. Wabi Sabi Shibui, Sie wissen schon.