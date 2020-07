Anna Ekke: Viel Selbstgemachtes aus der Mini-Küche

Obwohl die Küche "mini-mini" ist, wie Wagner sagt, versuchen sie in der Anna Ekke so viel wie möglich selbst zu machen: Marmelade, Sirups, Granola, Pesto, aber auch Teig. Mittags gibt’s eine wechselnde Karte – immer mit vegetarischen und veganen Gerichten – und am Abend übernimmt Hugo aus Barcelona die Küche. Der ist eigentlich Pizzabäcker, macht in München aber Flammkuchen. Schöne Kreationen wie Rote Bete, Apfel, Feta, Walnuss und Honig (9,50 Euro) oder den Klassiker mit roten Zwiebeln und hauchdünn geschnittenem Speck (8,90 Euro).