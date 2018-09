gAZtro - 30 Minuten Mittag Nächster Halt: Das Crêpes-Café in der Müllerstraße

Mittagsangebot: Softdrinks für nur einen Euro

Es ist die dritte Tram von Paolo Montanari und Marco Lucarelli, die die Münchner mit Crêpes versorgt. Seit 2014 steht ein Waggon an der Hackerbrücke, ein weiterer ist mobil unterwegs und versorgt Gäste auf Veranstaltungen. Ende Juli haben sie die fünf Meter lange Tram in das ehemalige Sip a Joe in der Müllerstraße geschoben. Beim verdeckten Mittagstest am Montag ist nicht viel los, so kommen die Crêpes nach weniger als fünf Minuten und die Tester freuen sich beim Bezahlen über das Mittagsangebot: Ein Softdrink kostet zwischen 11 und 14 Uhr nur einen Euro.