Gavin Rossdale hat auch schon reagiert Sophia Thomalla sendet sexy Liebesgrüße nach Texas

Model, Moderatorin, Schauspielerin, Tattoo-Fan und Musiker-Muse Sophia Thomalla (28) hat ein Foto von sich in sexy Unterwäsche auf ihrem Instagram-Account gepostet. Ihr süßer Kommentar dazu: "Hey you - I love you." ("Hey du - ich liebe dich.") Ihr Freund, der britische Bush-Frontman Gavin Rossdale (52), ließ mit der Antwort nicht lange auf sich warten.