FCBB: Auf die Zwölf am Sehnsuchtsort

"Wirklich?", fragte Bayern-Coach Dejan Radonjic, als die AZ ihn vor dem Spiel darauf ansprach. "Dann werden wir alles dafür tun, noch einen Sieg zu holen", sagte der 49-Jährige und lachte. Also, auf die Zwölf! Damit wären die Bayern dann das beste deutsche Euroleague-Team aller Zeiten. "Ich wusste nichts davon, aber jetzt werde ich das natürlich in meinem Hinterkopf behalten", sagte Radonjic. Nebensache. Mehr nicht.

Noch viel lieber würden die Bayern, aktuell Siebter, schließlich am Ende als erstes deutsches Team überhaupt in die Playoffs einziehen, an der die besten acht Mannschaften teilnehmen.