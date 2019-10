Inventarverkauf startet kommenden Sonntag

Am 19. Dezember, dem Geburtstag der Wirtin, wird sie das Asam-Schlössl zum letzten Mal öffnen. Allerdings soll es eine Gaststätte bleiben – Augustiner sucht nach einem neuen Pächter, der, so hofft Birgit Netzle, die Angestellten übernimmt.

Am kommenden Sonntag startet auch der Inventarverkauf. Die meisten ihrer Möbel- und Erinnerungsstücke muss Netzle verkaufen – am liebsten an Freunde und Stammgäste. Darunter ist auch ein alter Flügel für 10 000 Euro, auf dem unter anderem schon Thomas Anders spielte.

"Bei den Bildern haben viele meiner Gäste schon gesagt, dass sie sich eins kaufen möchten, um so eine Erinnerung an unsere Zeit zu haben", sagt Netzle. Und es gibt moderne Bilder von ihrem Vater, Klaus Netzle, der in diesem Jahr verstorben ist. "Von denen trenne ich mich nur schweren Herzens."

