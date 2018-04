Bei den Avengers herrscht geballte Starpower. Welcher der Stars hat Sie am Set am meisten beeindruckt?

Mouroum: Es haben mich einige Stars bzw. Avengers sehr beeindruckt, nicht nur optisch, sondern auch mit ihrem Charakter. Ich war sehr positiv überrascht, dass diese Megastars so normal und auf dem Boden geblieben sind. Chris Hemsworth (Thor) sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch super sympathisch und richtig lustig. Mit Anthony Mackie (Falcon) haben wir nach Drehschluss gern noch was gemacht. Mark Ruffalo (Hulk) ist auch ein sehr höflicher und freundlicher Mann. Natürlich war ich am vertrautesten mit den "Black Panther"-Schauspielern und mit allen aus Wakanda. Ich habe rundum nur positive Erfahrungen gemacht.

Gibt es einen Avenger, den Sie nicht getroffen haben, den Sie aber gerne kennenlernen würden?

Mouroum: Ich habe tatsächlich jeden von den Avengers getroffen, weil es ein paar Szenen gibt, wo alle dabei waren. Robert Downey Jr. habe ich leider nur einen Tag gesehen und auch nicht wirklich viel mit ihm zu tun gehabt. Schade, weil ich ihn und seine Rolle schon sehr interessant finde.

Haben Sie einen Favoriten unter den Marvel-Superhelden?

Mouroum: Das Tolle bei Marvel-Produktionen ist, das die Frauen so toll dargestellt werden: Okoye (Danai Gurira) hat zum Beispiel eine so powervolle Rolle, die finde ich ganz großartig in den Filmen. Shuri (Letitia Wright), die kleine Schwester von Black Panther, ist super lustig vor aber auch hinter der Kamera. Die Frauen bei Marvel haben was zu sagen und alle hören ihnen auch zu und respektieren sie. Es sind nicht nur hübsche Stereotypen. Ich finde es toll, Frauen endlich in solch starken Rollen zu sehen!

Beim Tod welches Avengers würden Sie die bittersten Tränen vergießen?

Mouroum: Natürlich bei allen Avengers, weil mir alle sehr ans Herz gewachsen sind. Ich kann leider dazu auch nicht mehr sagen, weil es zu viel vom Film vorwegnehmen würde.

Wenn Sie die freie Wahl hätten: Welchen Avenger würden Sie gerne verkörpern?

Mouroum: Storm - die Frau von Black Panther. Aber erstmal würde mir auch eine Rolle mit größerem Sprechanteil ausreichen.

Waren Sie vor Ihrer Besetzung schon Marvel-Fan oder mussten Sie sich erstmal die ganzen Geschichten von Marvel aneignen?

Mouroum: Nein, ich habe schon immer Actionfilme geliebt und alle Marvel-Filme mitverfolgt. Als Black Panther das erste Mal bei "Civil War" aufgetreten ist, war er definitiv schon einer meiner Lieblings-Charaktere.

Werden Sie auch in "Avengers 4" zu sehen sein?

Mouroum: Definitiv nicht so viel wie beim vorherigen Marvel-Film "Black Panther", aber auch wenn ich nur kurz zu sehen bin, freue ich mich sehr, überhaupt wieder dabei zu sein.