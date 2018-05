Ganz spontan getraut Neue-Deutsche-Welle-Star Hubert Kah bestätigt seine Hochzeit

Hubert Kah (57) hat seine langjährige Freundin Ilona Magyar (54) geheiratet. Das bestätigte der Neue-Deutsche-Welle-Star jetzt im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung. Spontan getraut wurde sich demnach am Dienstag im Standesamt in Reutlingen. "Vor einer Woche fiel uns ein, dass wir uns am 29. Mai 2014 nach vielen Jahren in einem Café zufällig getroffen und uns sofort verliebt hatten", erklärte Kah. "Außerdem ist der 29. Mai Ilonas Geburtstag. Deshalb hatten wir uns kurzfristig für dieses Datum entschieden."