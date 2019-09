Königin Máxima zeigte sich während der Veranstaltung des "nlgroeit jaarevent" in den Niederlanden in einem sexy-elegantem bordeauxrotem Outfit. Dort gab sie einen Überblick über die 250 am schnellsten wachsenden niederländischen Unternehmen. Bei der Preisverleihung des "Golden Grower" sprach sie über die Bedeutung des Wachstums kleiner Unternehmen für Beschäftigung und Innovation.