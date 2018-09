Antike Vibratoren

Sex Machines Museum, Prag: Das einzige Museum weltweit, das den Sexmaschinen gewidmet ist: So wirbt das 2002 eröffnete Prager Museum auf seiner Internetseite. Nur was genau ist eigentlich eine Sexmaschine? Knapp 300 Exponate später weiß man: Alles, was Menschen sich zwecks Stimulation zusammengebastelt haben. Von antiken Vibratoren bis zu voyeuristischen Nachttöpfen. Obendrein – als Zugabe zu den libidinösen Objekten – gibt es schwarz-weiße Schmuddelfilmchen in einem kleinen Kinosaal.