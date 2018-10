"Nackt zu sein ist die nachhaltigste Option"

Im gestreiften Kleid zeigte Meghan viel nackte Haut. Sowohl die Schultern als auch die Arme waren unbedeckt und bei der Begrüßung einer älteren Dame fällt dann auch der hohe Schlitz am Bein auf. Meghan scheint sich mit dem Slogan des Labels zu identifizieren: "Being naked is the #1 most sustainable option. Reformation is #2." Auf Deutsch: "Nackt zu sein ist die nachhaltigste Option. Wir kommen an zweiter Stelle."