Ganz private Details Heidi Klum: Darum ist ihre Liebe zu Tom Kaulitz so anders

Mit ihm ist es anders

Während sich die 45-Jährige in den 16 Jahre jüngeren Kaulitz scheinbar schockverliebt hat, gab es zu der Zeit noch einen weiteren Musiker, der um ihre Gunst buhlte. Nachdem Klum in einer früheren Ausgabe der "Ellen DeGeneres Show" den kanadischen Rapper Drake in den Himmel lobte und ihn in dem Show-Spiel "Wen würdest du lieber daten?" Runde um Runde weiter wählte, passierte schließlich, was passieren musste. Der Kanadier meldete sich bei ihr.