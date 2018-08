Wackersdorf/Starnberg - Wenn Falschparken lebensgefährlich wird: Badegäste haben im Parkverbot gegenüber einem Feuerwehrhaus am Murner See geparkt, so dass ein Ausrücken der Feuerwehr nicht mehr möglich gewesen wäre. (Lesen Sie hier: Etliche Badeunfälle in Bayern)