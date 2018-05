In Manila auf den Philippinen nahm das 180-Kilogramm-Schwergewicht zum wiederholten Mal am "World's Strongest Man"-Wettkampf teil. Reichte es in den letzten sechs Jahren jeweils nur für die unteren Treppchenränge, konnte Bjornsson dieses Jahr im zweitägigen Finale den langersehnten Sieg einfahren. Auf Instagram bedankte sich der Serien-Leibwächter von Cersei Lennister bei seiner Familie, seinen Freunden und den Fans für die Unterstützung und lieferte noch ein Bild in Siegerpose dazu.