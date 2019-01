Bleibt James beim FC Bayern?

Wird James, in der Hinrunde nur insgesamt sieben Mal in der Startelf, im Sommer für die festgelegte Ablösesumme von 42 Millionen Euro endgültig von Real Madrid verpflichtet? "Wir haben Zeit", sagte Salihamidzic in Sinsheim, "er war ja verletzt vor der Winterpause. Er hat sich im Trainingslager gut präsentiert und gut trainiert. Er ist einer, der, wenn er in Form ist, Weltklasse sein kann. Jetzt hat er es wieder aufblitzen lassen. Er ist ein Top-Spieler, wenn er in Top-Form ist." Dennoch: Zukunft ungewiss. Was James’ Position, den Kampf um einen Stammplatz und die kommende Saison betrifft.