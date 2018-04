Klar, der Deutsche Filmpreis war vor allem eine Hommage an Romy Schneider (1938 - 1982). Gleich sieben Lolas räumte die Biografie "3 Tage in Quiberon" in Berlin ab - und die überglückliche Romy-Darstellerin Marie Bäumer (48) war - geehrte als beste Schauspielerin - in Tränen aufgelöst: "Ich vermute, dass Romy Schneider sich so gesehnt hat, aus ihrem Land diese Auszeichnung zu bekommen", sagte Bäumer bewegt.