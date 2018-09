Was ist nicht alles passiert seit dem ersten Bewerbungsaufruf im April: Unzählige Bewerbungen, Castings, Shootings, Fittings, eine Modelreise nach Kroatien mit Reiseveranstalter I.D.-Riva, Wildcard-Events im Kaiserwinkl in Tirol, bei Foto-Video Sauter, in der Therme Erding und am Flughafen München, unzählige Kilometer auf dem Laufsteg – und auch ein paar vergossene Tränen gehörten in den vergangenen sechs Monaten immer wieder dazu.