Gäubodenvolksfest Es steht in Straubing: Das erste Bierzelt ohne Plastik

Gurken oder Paprika in der Folie? Nix da! Lieferanten vor Ort sollen frisch vom Feld liefern, und gewaschen wird in der Küche. "Meinen Salatbauern rufe ich um 23 Uhr noch an und kann sagen, was ich brauche, der schneidet um 6 Uhr frisch fünfhundert Meter weiter von mir vom Feld den Salat und liefert. Frischer und mit kürzeren Wegen geht es nicht", erklärt der Senior-Chef.

Die Gäste sollen die Umstellung finanziell nicht merken

Fleisch kommt auch aus der Region, frisch geschlachtet. Vakuumverpackte und gefrorene Ware aus Holland oder "sonst wo her", komme einen sicher günstiger, erklärt Reisinger. Aber warum etwas herfahren lassen, "wenn wir in Niederbayern eine Spitzen-Qualität haben", die es auch wert ist. Alle Lieferanten werden auf einer eigens gezeichneten Karte im Zelt genannt und stehen mit ihrem Namen für ihre Qualität ein, so Hubert Reisinger. Alle Umstellungen sollen "den Gast keinen Cent mehr kosten", erklärt Reisinger weiter. (Die Maß Bier kostet in Straubing heuer übrigens zwischen 9, 40 und 9,45 Euro).

Natürlich kostet die Umstellung die Familie etwas. Plastiktüten sind günstiger als Papiertüten, und Plastikstrohhalme bekomme man vom Lieferanten gern in Kleinlastermengen, wenn man fragt. Aber die Mehrkosten für Papiertüten und Papiertrinkhalme seien es einfach wert und natürlich habe man mit dem Logo auf den eigenen Papiertüten auch Werbung, so Reisinger.

"Wir sind selbst in jeder freien Minute draußen in der Natur, zum Beispiel beim Fischen", erklärt Thomas Reisinger die Motivation hinter der Umstellung. Da ärgert man sich, wenn Müll die Umwelt verschmutzt. Vater Hubert weitet das aus: "Kein Pinguin soll nur von Plastiktüte zu Plastiktüte hüpfen müssen."

Bierzelt-Gaudi, aber wo möglich ohne Plastik (v.l.): Hubert, Ramona und Thomas Reisinger. Foto: Ulli Scharrer

Besonders gut findet Hubert Reisinger auch die neuen Namensanstecker für seine Bedienungen, die seine Schwiegertochter organisiert hat. Bisher sind die aus Plastik jedes Jahr wieder entsorgt worden. Die hundert Stück sind zwar nur ein Sackerl voll, resümiert Reisinger, "aber auch dieser Plastikmüll muss nicht sein".

Außerdem seien die hölzernen Anstecker schöner und sicher als Erinnerungsstück für die Bedienung ein nettes Präsent. Und: Wenn sie nächstes Jahr wieder im Grafenwirt-Zelt bedienen, können sie wiederverwendet werden.

Nachahmer für ein plastikfreies Festzelt sind ausdrücklich erwünscht, betont Reisinger, nicht nur am Gäubodenvolksfest. Die Straubinger Zelte seien schon immer Vorreiter gewesen, erklärt er. Sei es beim Porzellangeschirr oder anderen Ausstattungsdetails.

Das dürfe jetzt gern wieder passieren, vielleicht setzt man dann doch nicht nur ein Zeichen, sondern verändert die Welt. Ein bisserl zumindest.