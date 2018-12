Trennung von Helene und Florian erst nach TV-Aufzeichnung

Viele Zuschauer fragen sich: Wird Helene Fischer ihren neuen Freund in der Show vorstellen? Oder zumindest über ihn reden? Denn nach der Trennung von Florian Silbereisen ist die Schlagersängerin neu verliebt. Zehn Jahre waren Fischer und Silbereisen das Traumpaar des Schlagers. "Ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen", postete Fischer am 19. Dezember auf Facebook. Das war zwölf Tage nach der Weihnachtsshow-Aufzeichnung.