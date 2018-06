Gabriel und Ude in München Deutschlands Rolle in einer neuen Welt

Gabriel: Trump sieht Europa nicht mehr als Alliierte an

Die USA sähen die Welt als Arena an. Auch der G7-Gipfel habe gezeigt, dass Trump Europa nicht mehr als Alliierte betrachte, so Gabriel. "Das alles sind dramatische Veränderungen. Die Sicherheiten, die wir hatten, sind erst einmal beendet." Die Welt befinde sich in einem Übergang, auch, wenn dies momentan nur als seismografisches Beben zu spüren sei. Bislang seien die Deutschen froh gewesen, sich aus der Weltpolitik heraushalten zu können. "Aber so bequem wird die Rolle für uns nicht mehr sein", so Gabriel. Europa müsse Antworten finden, wie Stabilität auch ohne die USA bewahrt werden kann.